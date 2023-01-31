Виновного в столкновении с поездом водителя фуры оштрафуют в Приамурье
В Амурской области установили виновника столкновения грузовика и локомотива на станции Гонда Забайкальской железной дороги. Ему грозит реальный срок заключения и крупный штраф.
Инцидент произошел в ноябре 2021 года. Ущерб от случившегося оценили в сумму, превышающую 7,7 млн рублей, пишет ИА PriamurMedia со ссылкой на пресс-службу Забайкальского ленейного управления МВД на транспорте.
Следствие установило, что водитель грузовика перевозил в прицепе металлическую трубу для газопровода. Он подъехал к регулируемому железнодорожному переезду, но заехал на пути перед поездом, несмотря на запрещающий сигнал светофора. Машинист поезда начал сигналить, грузовик попытался проехать переезд, однако прицеп с трубой всё равно остался на пути локомотива.
Машинист поезда получил серьезные травмы и был госпитализирован. Также был выведен из строя локомотив, повреждены три опоры контактной сети, а габарит пути нарушен. Движение в обоих направлениях останавливали на несколько часов. Пришлось менять расписание трех пассажирских поездов. Водитель грузовика при этом не пострадал.
В отношении водителя грузовика возбудили уголовные дела пот факту повреждения локомотива, средств связи, что повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба. Кроме того, его обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, уточняет Амурская служба новостей.