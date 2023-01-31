Лавров сообщил о получение через посла Египта послания от госсекретаря США

Лавров сообщил о получение через посла Египта послания от госсекретаря США

2023-01-31 14:53:45

2023-01-31 14:53:45

2023-01-31 14:53:45

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru