Лавров сообщил о полученном послании по Украине от Блинкена

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его египетский коллега Самех Шукр во время встречи передал ему послание от госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу Украины. Об этом Лавров 31 января сообщил журналистам.

«Мы всегда говорили, что Россия готова выслушать любое серьезное, я это слово подчеркну, предложение, которое направлено на урегулирование всей нынешней ситуации в ее всеобъемлющем контексте. В этой связи мы услышали в очередной раз, переданное через господина министра послание, о том, что Россия должна прекратить, Россия должна уйти, и тогда все будет хорошо», — сообщил Лавров по итогам переговоров с Шукри.

По его словам, вторую часть этого призыва Блинкен не передал. Однако, по мнению Лаврова, ее изложил генсек НАТО Йенс Столтенберг, когда находился в Республике Корея.

«Он в одном из своих выступлений сказал, что Россия должна проиграть, Россия должна быть повержена, а Запад не может допустить, чтобы проиграла Украина, потому что тогда проиграет Запад. И проиграет, сказал Столтенберг, весь мир. То есть, он взял на себя смелость говорить не только от имени трех десятков членов Североатлантического альянса, но и всех остальных стран мира, Азии, Африки и Латинской Америки», — подчеркнул Лавров.

О том, что Лавров и Шукри должны провести встречу во вторник, сообщалось накануне, 30 января.

26 января заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон готов к смягчению санкций против Москвы ради серьезных переговоров по Украине. По ее словам, такой же позиции придерживается и Блинкен.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт на Украине закончится, когда российские военные покинут ее территорию. При этом он отверг возможность контактов с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что ему это неинтересно.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Зеленский давно перестал быть возможным собеседником для Путина. При этом, как ранее отмечал Песков, у киевского режима семь пятниц на неделе. Сначала Зеленский заявлял об открытости к переговорам, затем говорил о нежелании общаться с Москвой и законодательно запретил переговорный процесс.

В частности, 15 декабря прошлого года Зеленский заявил, что отвод российских войск на границы 1991 года является основным условием для разрешения конфликта дипломатическим путем. Несколькими днями ранее условий было три: Первый — предоставление Киеву современной военной техники. Второй — поддержка финансовой, энергетической и социальной стабильности в 2023 году. Наконец, третий шаг — это выполнение предложенной Зеленским ранее «формулы мира» и созыв саммита Global Peace Formula Summit.

МИД РФ указывал, что все выдвигаемые Киевом условия сомнительные и не отражают сложившейся на сегодняшний день реальности. Кроме того, Песков заявил, что предложенные Зеленским «шаги к миру» ведут к продолжению боевых действий. Он подчеркнул, что украинской стороне необходимо принимать во внимание те реалии, которые сложились в настоящее время, в том числе вхождение новых территорий в состав РФ по итогам референдумов.

18 января президент Путин заявил, что победа России в конфликте на Украине неизбежна благодаря единству и сплоченности российского народа, мужеству и героизму бойцов и работе оборонно-промышленного комплекса. 25 января глава государства в очередной раз подчеркнул, что главные цели спецоперации — защита людей Донбасса и всей России в целом.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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