Реклама
Прямой эфир
Новости компаний
В России запустили первый облигационный паевой фонд в юанях
Общество
Союз журналистов России не получал сообщений об исключении из МФЖ
Спорт
В Латвии заявили о намерении бойкотировать Олимпийские игры при участии России
Мир
Лавров указал на признание Западом прикрытия подготовки к войне Минскими соглашениями
Мир
Сторонник Саакашвили сообщил о его переводе в реанимацию
Мир
Лавров сообщил о полученном послании по Украине от Блинкена
Политика
Путин рекомендовал ГД ускорить рассмотрение проекта об обезличивании персональных данных
Политика
В регионах России с желтым уровнем угрозы терактов введут досмотр машин
Мир
В Нюрнберге проходит массовый митинг против поставок Украине танков
Мир
В Броварах Киевской области вручили повестки всем мужчинам городского совета
Мир
Парламент Турции не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО
Общество
Путин назначил Евгения Аношина помощником секретаря Совбеза России

В регионах России с желтым уровнем угрозы терактов введут досмотр машин

Указ: в регионах РФ с желтым уровнем угрозы терактов введут досмотр машин для обнаружения оружия и взрывчатки
0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В регионах России, где установлен желтый уровень угрозы терактов, введут досмотр машин для обнаружения оружия и взрывных устройств. Это во вторник, 31 января, следует из указа президента России Владимира Путина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

На защиту становись: как будет организована тероборона регионов России
Система обеспечит охрану предприятий, транспорта и социальных объектов

Согласно документу, изменения вносятся в Указ президента от 14 июня 2012 года «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства» и в Порядок, утвержденных этим Указом.

В частности, абзацем дополнен подпункт «б» (о высоком «желтом» уровне террористической опасности) пункта 9.

«Дополнить абзацем следующего содержания: «усиление контроля за передвижением транспортных средств через административные границы субъекта Российской Федерации, на территории которого установлен уровень террористической опасности, проведение досмотра транспортных средств с применением технических средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ»», — говорится в указе.

11 января в Севастополе продлили действие «желтого» уровня террористической опасности. Впервые его ввели в городе 31 июля 2022 года. Тогда была совершена атака на штаб Черноморского флота РФ. Режим неоднократно продлевали.

«Желтый» уровень подразумевает под собой усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, повышенную охрану стратегических объектов.

Также в 2022 и 2023 годах разные уровни террористической опасности вводились в Белгородской, Брянской, Курской и Воронежской областях, в Краснодарском крае и Республике Крым.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023