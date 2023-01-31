В регионах России с желтым уровнем угрозы терактов введут досмотр машин

В регионах России, где установлен желтый уровень угрозы терактов, введут досмотр машин для обнаружения оружия и взрывных устройств. Это во вторник, 31 января, следует из указа президента России Владимира Путина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, изменения вносятся в Указ президента от 14 июня 2012 года «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства» и в Порядок, утвержденных этим Указом.

В частности, абзацем дополнен подпункт «б» (о высоком «желтом» уровне террористической опасности) пункта 9.

«Дополнить абзацем следующего содержания: «усиление контроля за передвижением транспортных средств через административные границы субъекта Российской Федерации, на территории которого установлен уровень террористической опасности, проведение досмотра транспортных средств с применением технических средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ»», — говорится в указе.

11 января в Севастополе продлили действие «желтого» уровня террористической опасности. Впервые его ввели в городе 31 июля 2022 года. Тогда была совершена атака на штаб Черноморского флота РФ. Режим неоднократно продлевали.

«Желтый» уровень подразумевает под собой усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, повышенную охрану стратегических объектов.

Также в 2022 и 2023 годах разные уровни террористической опасности вводились в Белгородской, Брянской, Курской и Воронежской областях, в Краснодарском крае и Республике Крым.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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