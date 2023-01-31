Эксперты благодаря конфликту на Украине выявили уязвимость оборонной промышленности США

Особенности украинского конфликта, в котором используется большое количество боеприпасов, выявили уязвимость оборонной промышленности США. Об этом во вторник, 31 января, пишет газета Financial Times.

Как пояснили в издании, это связано с тем, что американская «оборонка» отказывается от консервативного подхода к производству в мирное время. Кроме того, она испытывает нехватку в рабочей силе и запчастях, добавили авторы статьи.

«Ставки высоки. Эксперты утверждают, что США, вероятно, будет сложнее поставлять (вооружение. — Ред.) своим союзникам, если начнется еще один масштабный конфликт параллельно с войной на Украине, как, например, потенциальная военная агрессия (Пекина) против Тайваня», — говорится в материале.

В таком случае, по мнению газеты, способность Вашингтона защищаться может оказаться под угрозой.

Как полагает источник издания, близкий к Госдепу и Пентагону, в какой-то момент ситуация может достигнуть «кризисного уровня».

Отмечается, что украинский конфликт уже дал финансовый импульс оборонным подрядчикам, но, по словам многих руководителей отрасли, строительство новых объектов и расширение мощностей не происходит из-за боязни падения спроса.

Накануне, 30 января, стало известно, что США передали Украине более 60 боевых машин пехоты (БМП) Bradley.

До этого, 25 января, президент США Джо Байден объявил о передаче Украине 31 танка M1 Abrams. Он подчеркнул, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран. Однако, как отметили в администрации Штатов, на подготовку и отправку машин могут уйти месяцы.

Тогда же в пресс-службе Пентагона сообщили, что общий объем нового пакета помощи Украине от США с учетом поставок танков Abrams составит $400 млн. В заявлении также отмечалось, что c начала работы администрации Байдена совокупный объем поставок США Украине достиг $27,8 млрд.

Между тем украинский лидер Владимир Зеленский выразил недовольство объемом поставок западного оружия. Он отметил, что несколько десятков боевых машин не помогут Киеву переломить ход боевых действий, так как Вооруженные силы России располагают тысячами танков.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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