Реклама
Прямой эфир
Новости компаний
В России запустили первый облигационный паевой фонд в юанях
Общество
Союз журналистов России не получал сообщений об исключении из МФЖ
Спорт
В Латвии заявили о намерении бойкотировать Олимпийские игры при участии России
Мир
Лавров указал на признание Западом прикрытия подготовки к войне Минскими соглашениями
Мир
Сторонник Саакашвили сообщил о его переводе в реанимацию
Мир
Лавров сообщил о полученном послании по Украине от Блинкена
Политика
Путин рекомендовал ГД ускорить рассмотрение проекта об обезличивании персональных данных
Политика
В регионах России с желтым уровнем угрозы терактов введут досмотр машин
Мир
В Нюрнберге проходит массовый митинг против поставок Украине танков
Мир
В Броварах Киевской области вручили повестки всем мужчинам городского совета
Мир
Парламент Турции не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО
Общество
Путин назначил Евгения Аношина помощником секретаря Совбеза России
Сюжет:

Эксперты благодаря конфликту на Украине выявили уязвимость оборонной промышленности США

FT: конфликт на Украине выявил уязвимость оборонной промышленности США
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ddp
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Особенности украинского конфликта, в котором используется большое количество боеприпасов, выявили уязвимость оборонной промышленности США. Об этом во вторник, 31 января, пишет газета Financial Times.

Идут куда Шольц: США вслед за ФРГ объявили о поставке танков на Украину
Какого уровня достигнет милитаризация и почему в РФ считают, что разговоры о «красных линиях» уже в прошлом

Как пояснили в издании, это связано с тем, что американская «оборонка» отказывается от консервативного подхода к производству в мирное время. Кроме того, она испытывает нехватку в рабочей силе и запчастях, добавили авторы статьи.

«Ставки высоки. Эксперты утверждают, что США, вероятно, будет сложнее поставлять (вооружение. — Ред.) своим союзникам, если начнется еще один масштабный конфликт параллельно с войной на Украине, как, например, потенциальная военная агрессия (Пекина) против Тайваня», — говорится в материале.

В таком случае, по мнению газеты, способность Вашингтона защищаться может оказаться под угрозой.

Как полагает источник издания, близкий к Госдепу и Пентагону, в какой-то момент ситуация может достигнуть «кризисного уровня».

Отмечается, что украинский конфликт уже дал финансовый импульс оборонным подрядчикам, но, по словам многих руководителей отрасли, строительство новых объектов и расширение мощностей не происходит из-за боязни падения спроса.

Накануне, 30 января, стало известно, что США передали Украине более 60 боевых машин пехоты (БМП) Bradley.

До этого, 25 января, президент США Джо Байден объявил о передаче Украине 31 танка M1 Abrams. Он подчеркнул, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран. Однако, как отметили в администрации Штатов, на подготовку и отправку машин могут уйти месяцы.

Тогда же в пресс-службе Пентагона сообщили, что общий объем нового пакета помощи Украине от США с учетом поставок танков Abrams составит $400 млн. В заявлении также отмечалось, что c начала работы администрации Байдена совокупный объем поставок США Украине достиг $27,8 млрд.

Между тем украинский лидер Владимир Зеленский выразил недовольство объемом поставок западного оружия. Он отметил, что несколько десятков боевых машин не помогут Киеву переломить ход боевых действий, так как Вооруженные силы России располагают тысячами танков.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023