МВФ спрогнозировал рост российской экономики на 0,3% в 2023 году вместо спада

Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал рост ВВП России на 0,3% в 2023 году. Об этом говорится в отчете МВФ, опубликованном 31 января на сайте организации.

Прежде МВФ ожидал падение российской экономики на 2,3% в 2023 году.

Также аналитики фонда изменили оценку спада в 2022 году. По итогам года МВФ прогнозировал падение на 3,4%, но в итоге было зафиксировано сокращение на 2,2%. На 2024 год в России прогнозируется рост ВВП на 2,1%.

Также, согласно отчету МВФ, в 2023-м мировую экономику ждет рост на 2,9%, а в 2024-м ― на 3,1%. Замедление общемировой инфляции в 2023 году составит 6,6% в и 4,3% в 2024-м.

Среди отдельных стран и регионов наибольший рост ВВП в 2023 году ожидается в Индии, Китае и Филиппинах. Им прогнозируется рост на 6,1%, 5,2% и 5% соответственно.

Экономика США вырастет на 1,4%, в то время как предыдущий прогноз составлял 1%. Единственное падение в 2023 году МВФ предрек Великобритании. Ее ВВП может сократиться на 0,6%.

В Министерстве экономического развития России, комментируя прогноз МВФ, заявили, что он стал сближаться с российскими оценками. В ведомстве также отметили, что экономика РФ уверенно преодолевает санкции.

Также заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что антироссийские санкции «с треском провалились», страны Европы на фоне вводимых ими ограничений терпят убытки, а МВФ прогнозирует в России рост экономики в 2023 году.

10 января Всемирный банк дал прогноз, что экономика России сократится на 3,3% вместо ранее ожидавшихся 3,6% в 2023 году. В организации заявили, что пересмотр прогноза связан с нефтяным эмбарго в отношении России со стороны стран Евросоюза.

Ранее, в конце октября, глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что нижняя точка спада ВВП России придется на середину 2023 года. По ее словам, Банк России улучшил прогноз по ВВП на 2022 год и ожидал, что сокращение экономики составит 3–3,5%.