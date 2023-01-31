Путин рекомендовал ГД ускорить рассмотрение проекта об обезличивании персональных данных

Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме ускорить рассмотрение законопроекта, который установит порядок обезличивания персональных данных. Соответствующее поручение было опубликовано 29 января на официальном сайте Кремля

«Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации ускорить рассмотрение проекта федерального закона, устанавливающего порядок обезличивания персональных данных», — указано в публикации.

Отмечается, что срок выполнения поручения назначен на 15 июля текущего года.

Законопроект, регламентирующий порядок обезличивания персональных данных, был внесен в Госдуму в первом чтении в феврале 2021 года. Законопроект устанавливает порядок получения согласия на обработку персональных данных, а также регулирования оборота больших объемов данных с учетом необходимости защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных.

Ранее, 13 января, Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных россиян. Отмечается, что доклад необходимо представить до 1 июля 2023 года.

До этого, 23 декабря, в интернет попали паспортные данные водителей сервиса заказа такси «Ситимобил». В руководстве компании извинились перед водителями и начали внутреннее расследование причин инцидента.

15 декабря утечка данных клиентов произошла у сервиса поиска и покупки туров Level.Travel. В компании заверили, что данные банковских карт пользователей остались невредимы, поскольку сервис не хранит сведения о номерах карт и паролях.

7 декабря президент РФ указал на необходимость ужесточения ответственности за утечку персональных данных. Глава государства подчеркнул, что в этой сфере нужно принять взвешенные решения, которые будут отвечать интересам граждан страны и при этом станут препятствием для развития соответствующих информационных технологий.