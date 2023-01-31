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Путин рекомендовал ГД ускорить рассмотрение проекта об обезличивании персональных данных

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Фото: ТАСС/Климентьев Михаил
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Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме ускорить рассмотрение законопроекта, который установит порядок обезличивания персональных данных. Соответствующее поручение было опубликовано 29 января на официальном сайте Кремля

Урожай сливов: утечки персональных данных россиян выросли в 40 раз
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«Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации ускорить рассмотрение проекта федерального закона, устанавливающего порядок обезличивания персональных данных», — указано в публикации.

Отмечается, что срок выполнения поручения назначен на 15 июля текущего года.

Законопроект, регламентирующий порядок обезличивания персональных данных, был внесен в Госдуму в первом чтении в феврале 2021 года. Законопроект устанавливает порядок получения согласия на обработку персональных данных, а также регулирования оборота больших объемов данных с учетом необходимости защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных.

Ранее, 13 января, Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных россиян. Отмечается, что доклад необходимо представить до 1 июля 2023 года.

До этого, 23 декабря, в интернет попали паспортные данные водителей сервиса заказа такси «Ситимобил». В руководстве компании извинились перед водителями и начали внутреннее расследование причин инцидента.

15 декабря утечка данных клиентов произошла у сервиса поиска и покупки туров Level.Travel. В компании заверили, что данные банковских карт пользователей остались невредимы, поскольку сервис не хранит сведения о номерах карт и паролях.

7 декабря президент РФ указал на необходимость ужесточения ответственности за утечку персональных данных. Глава государства подчеркнул, что в этой сфере нужно принять взвешенные решения, которые будут отвечать интересам граждан страны и при этом станут препятствием для развития соответствующих информационных технологий.

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