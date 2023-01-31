Названы негативные последствия для психики детей из-за необычных имен

Выбор необычного имени для ребенка формирует установку на его уникальность, что может создать для него сложности в общении с ровесниками, а также затруднит сепарацию от родителей. Кроме того, работодатели предпочитают не рассматривать резюме людей с экстравагантными именами. На это в беседе с «Известиями» указала психолог, специалист ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания», шеф-редактор журнала «Семья и школа» Анастасия Савина.

31 января в управлении ЗАГС Москвы назвали самые необычные имена новорожденных в 2022 году. Среди них — Авокадий, Лавр-Космос, Урал, а также Астра, Муза и Бриллиант.

«Родители стараются быть оригинальными, когда дают детям экстравагантные имена. Однако подобная забава может по-разному сказаться на будущем ребенка. Почему мода на необычные имена сохраняется и становится более популярной? Возможно, это связано с прогрессирующей тенденцией индивидуализма в обществе и «непохожесть на другого» выступает в качестве приоритетной ценности», — отметила эксперт.

По ее словам, также значимой частью жизни современных людей являются социальные сети. Так, молодые люди зачастую представляются, используя свой никнейм. Таким образом, грань между именами начинает размываться, и необычные имена перестают восприниматься таковыми.

«Не стоит забывать и о влиянии знаменитостей, которые, вероятно, по причине демонстративности своей профессии выбирают оригинальные имена, но нужно ли это всем? Выбор имени говорит не столько о ребенке, сколько о его родителях. Можно предположить, что, выбрав экстравагантное имя, родители будто заявляют: ребенок — моя собственность, что, вероятно, вызовет ряд трудностей в дальнейшей сепарации», — предостерегла Савина.

Она подчеркнула, что установка на уникальность с раннего детства вполне может стать дополнительными трудностями для ребенка в общении с ровесниками.

«Важно обратить внимание, что речь идет не о поддержке индивидуальности ребенка, а именно об уникальности в контексте необходимости «быть не таким, как все» и соответствовать имени через ожидания родителей. Только представьте, какой это груз!» — указала психолог.

Специалист отметила, что когда человек слышит чье-то имя, в его мозге активируется богатый набор семантической информации, возникает ассоциативный ряд и он оперативно принимает решение о том, продолжать ли ему общение.

В подтверждение значимости влияния имени на будущую жизнь психолог привела пример: по ее словам, работодатели предпочитают не рассматривать резюме людей с необычными именами. Это может быть связано с тем, что людям проще обрабатывать привычную информацию.

«Необычное имя может помочь ребенку не бояться быть непохожим на других, с одной стороны. Но это сработает с экстравертом, который заряжается энергией от внимания, а как себя будет чувствовать интроверт? Так же дело обстоит и с шутками на тему имени: кого-то это научит не обращать внимания на других, а кто-то, наоборот, станет подавленным и избегающим общения», — подчеркнула Савина.

Как добавила эксперт, проведенные опросы говорят о том, что спустя время подавляющее большинство родителей жалеют о решении дать ребенку необычное имя.

В августе 2022 года сообщалось, что в Москве на 15% выросла популярность редких имен для новорожденных. В столице стали набирать популярность имена, которые раньше встречались редко, например Мирослава, Есения, Мия, а также Сергей и Адам.