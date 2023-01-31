Реклама
Прямой эфир
Новости компаний
В России запустили первый облигационный паевой фонд в юанях
Общество
Союз журналистов России не получал сообщений об исключении из МФЖ
Спорт
В Латвии заявили о намерении бойкотировать Олимпийские игры при участии России
Мир
Лавров указал на признание Западом прикрытия подготовки к войне Минскими соглашениями
Мир
Сторонник Саакашвили сообщил о его переводе в реанимацию
Мир
Лавров сообщил о полученном послании по Украине от Блинкена
Политика
Путин рекомендовал ГД ускорить рассмотрение проекта об обезличивании персональных данных
Политика
В регионах России с желтым уровнем угрозы терактов введут досмотр машин
Мир
В Нюрнберге проходит массовый митинг против поставок Украине танков
Мир
В Броварах Киевской области вручили повестки всем мужчинам городского совета
Мир
Парламент Турции не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО
Общество
Путин назначил Евгения Аношина помощником секретаря Совбеза России

Названы финалисты Всероссийского конкурса «Инносоциум» сезона 2022-2023 годов

0
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экспертный совет Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум» назвал имена 18 финалистов пятого сезона. Их работы были отобраны из 887 заявок от 264 российских вузов, поданных на участие в конкурсе в сентябре — декабре 2022 года. Авторы проведут доработку своих проектов к презентации членам жюри конкурса. Из 18 работ жюри выберет 6, авторы которых получат денежные гранты на реализацию и смогут представить свои инициативы на ПМЭФ-2023.

«К участию в конкурсе мы стремимся отбирать самые незаурядные проекты. В финал вышли авторы, которые предложили наиболее продуманные шаги по осуществлению своих программ. Таким образом конкурс предлагает возможность наиболее полной реализации целеустремленных студентов, решивших внести свой вклад в развитие социальной сферы. Мы рады, что молодежь активно проявляет интерес к участию в работе по созданию комфортной среды в обществе», — отметила Елена Маринина, заместитель директора Фонда «Росконгресс», директор социальной платформы Фонда «Росконгресс» – Фонда «Инносоциум».

В каждой из шести номинаций конкурса социальных проектов «Инносоциум» были определены три финалиста.

Финалистами в номинации «Активное долголетие» стали:

  • Скорнякова Юлия, Российский государственный социальный университет с проектом «Образовательная студия «Творческие сезоны»;
  • Бардасова Кристина, Уральский государственный медицинский университет с проектом «Будь активным – будь здоровым!»;
  • Яковлев Андрей Донбасский государственный технический институт с проектом «Пища Жизни Донбасс».

В номинации «Устойчивое развитие», лучшими были признаны:

  • Горелко Анастасия, Тюменский государственный университет с проектом «Сибирский антропоцен: человек, природа, технологии»
  • Логинова Анастасия, Сургутский государственный университет с проектом «Демо-цех по переработке пластика ЯМЬ»
  • Изабелла Ключко, Санкт-Петербургский университет промышленных технологий и дизайна с проектом студенческого курса осознанного образа жизни и циклического потребления «LAVки»

В номинации «Женское лидерство», лучшими были признаны:

  • Александра Максимова, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова с проектом «Форум женского предпринимательства «Время старта»
  • Савенко Полина, Белгородский государственный аграрный университет имени Горина с проектом «Колба – многофункциональное развивающее пространство женского лидерского потенциала»
  • Ипатова Милана, Казанский (Приволжский) федеральный университет с проектом «Школа женского лидерства»

В номинации «Развитие территорий» члены Экспертного совета отдали предпочтение следующим инициативам:

  • Торгонская Регина, Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева с проектом экскурсий на ведущие предприятия «Промышленный Нижний»
  • Лисица Мария, Сибайский институт (филиал) УУНиТ с проектом студенческого Центра исследования проблем развития территорий на базе Сибайского института (филиала) Уфимского университета науки и технологий
  • Титова Карина, Белгородский государственный институт культуры и искусств с проектом «ШАГАЮЩИЙ ТЕАТР»

В номинации «Культура» отмечены:

  • Бебех Егор, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение с проектом «Цифровая мобильная платформа буккросинга «Мой каталог»
  • Емелин Артём, Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики с проектом «Хакатон цифрового творчества AIArt»
  • Хазиакберова Диля, Уфимский университет науки и технологий с проектом «Аудиогид по пещерам Шульганташ и Мурадым»

В номинации «Инклюзия» отмечены:

  • Дмитрий Винокуров, Сургутский государственный педагогический университет с проектом «Рука в руке» по сопровождению семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью
  • Лапина Анастасия, Уральский государственный педагогический университет с проектом «Экскурсии на русском жестовом языке в Екатеринбургском музее изобразительных искусств «ЕМИИ для всех»
  • Петренко Влада, Кубанский государственный университет с проектом «Приложение по изучению языков жестов, как русского, так и иностранных «ПАЗЛ»

Всероссийский конкурс социальных проектов «Инносоциум» проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. В 2021 было подано более 700 заявок от студентов из 132 вузов. Победители конкурса получили гранты в размере 300 тыс. рублей и представили свои проекты на ПМЭФ-2022. В текущем сезоне программу курса социального проектирования на сайте конкурса прошли более 1000 студентов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023