Пожилая супружеская пара погибла при пожаре в частном доме под Волгоградом
В Быковском районе Волгоградской области в результате пожара в частном деревянном доме погибла пожилая супружеская пара. Об этом 31 января сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Информация о возгорании поступила в дежурную часть 31 января около 4:20. Горел деревянный дом размером 8 x 8 м в рабочем поселке Быково.
В пресс-службе регионального МЧС агентству рассказали, что к моменту прибытия спасателей дом горел открытым огнем. Ликвидация возгорания была объявлена в 5:07.
В ходе осмотра места происшествия сотрудники МЧС обнаружили тела 62-летнего мужчины и его 62-летней супруги. Предварительной причиной пожара специалисты называют замыкание в электропроводке внутри дома.
Обстоятельства трагедии устанавливаются.
В ночь на 18 января пожар произошел в доме на двух хозяев в поселке Новопокровка в Челябинской области. В результате погибли двое пенсионеров — мужчина и женщина.