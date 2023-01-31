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В МГУ оценили идею Лулы да Силвы создать формат переговоров по Украине по типу G20

Политолог Коньков об идее Лулы да Силвы создать формат переговоров по Украине по типу G20: нужно, чтобы Киев перестал слушать окрики из Вашингтона
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Предложение Луиса Инасиу Лулы да Силвы создать многосторонний формат по примеру G20 для урегулирования украинского конфликта может быть реализовано, но для этого нужно, чтобы Киев перестал слушать «окрики из Вашингтона». Об этом 31 января «Известиям» сказал кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков.

«В прошлом году многие государства предлагали свои усилия в качестве посредников для установления мира на Украине, были попытки и со стороны президента Турции [Реджепа Тайипа Эрдогана]. Я думаю, что такого рода предложения будут продолжаться», — сказал эксперт.

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Коньков также отметил, что Лула да Силва недавно был избран президентом Бразилии, «ему нужно позиционировать определенные внешнеполитические линии для своей страны».

«И в этом контексте, конечно, его инициатива объединить страны, которые хотят мира, вполне здравая и интересная. Но с другой стороны, одной идеи мало. Все попытки достичь каких-то договоренностей с Украиной приводили к тому, что Запад ее постоянно одергивал, и уже были готовы подписать определенные документы, но окрик из Вашингтона остановил киевские власти», — сказал он.

По мнению политолога, для достижения мира на Украине нужно, чтобы Киев сам захотел сесть за стол переговоров.

При этом Коньков указал на то, что «накапливание конструктивного подхода в глобальной политике может по крайней мере остудить пыл государств-ястребов, которые всячески накачивают Украину оружием и подталкивают ее к продолжению боевых действий».

Свое предложение о многостороннем формате Лула да Силва сделал накануне в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Кроме того, он сказал, что Бразилия не намерена поддерживать украинский конфликт поставками оружия и военной техники.

23 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинской стороне следует прояснить свою позицию касательно переговоров с РФ. Лавров также указал, что чем дольше «они (украинская сторона. — Ред.) будут отказываться от переговоров, тем сложнее будет найти решение».

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между Москвой и Киевом состоялся 29 марта в Турции. В октябре президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Таким образом, Киев официально отказался от контактов с Москвой.

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