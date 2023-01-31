Более 9 тыс. незаконно мобилизованных россиян возвращены домой

Домой возвращены более девяти тыс. незаконно мобилизованных граждан, в том числе по состоянию здоровья, заявил 31 января генпрокурор России Игорь Краснов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Усилиями надзора возвращено домой свыше девяти тыс. граждан, которые были незаконно мобилизованы, в том числе те, кто по состоянию своего здоровья никоим образом не должны были быть мобилизованы», — заявил Краснов.

Глава государства на это ответил просьбой «продолжить контроль за этим направлением (за правами мобилизованных граждан. — Ред.), за этой сферой деятельности».

Кроме того, генеральный прокурор подчеркнул, что большая часть проблем с обеспечением обмундированием военных решена.

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