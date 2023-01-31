Морозы в Хабаровске побили рекорд по продолжительности

В Хабаровске аномальные морозы, которые пришли в регион во второй половине января, оказались самыми продолжительными за более чем 40 лет. В последний раз холод держался так долго в 1980 году.

Как уточняет ИА AmurMedia, с 21 по 25 января в центральных и южных районах Хабаровского края среднесуточная температура воздуха была на 10–13 градусов ниже нормы. Так, на юге края были морозы с температурой ниже –34 градуса. А в Ванинском, Советско-Гаванском и Николаевском районах столбики термометров по ночам опускались до –45 градусов.

В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, резкого похолодания не ожидается. Днем будет около –17 градусов, а ночью — до –23 градусов.

Ранее сообщалось, что в Москве 19 января 2023 года стало самым теплым за последние 15 лет. На станции ВДНХ температура воздуха к 12:40 составила +2,3 градуса. За все 145 лет наблюдений рекордное значение для 19 января отмечалось в 2007 году и составляло +6,3 градуса.