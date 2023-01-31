Бывшего бойца французского легиона осудили за попытку уехать на Украину воевать против РФ

Лефортовский районный суд Москвы приговорил бывшего военнослужащего Французского иностранного легиона, гражданина России Максима Дмитриенко к четырем годам колонии за попытку уехать на Украину для ведения боевых действий против РФ. Об этом сообщила во вторник, 31 января, пресс-служба суда.

«Признать Дмитриенко М. А. виновным в попытке участия в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России», — сообщили ТАСС в суде.

Там добавили, что согласно постановлению суда, осужденному придется провести два года в тюрьме, а следующие два — в колонии строгого режима.

По данным суда, Дмитриенко был арестован в апреле 2022 года. Раньше он служил в Французском иностранном легионе. В Париже Дмитриенко обратился в посольство Украины с просьбой помочь вступить в националистические вооруженные формирования, но ему отказали из-за паспорта РФ. При попытке выехать на Украину был задержан сотрудниками ФСБ.

Ранее, 12 января, пресс-служба Федеральной службы безопасности (ФСБ) сообщила о задержании на железнодорожной станции в Твери мужчины, который собирался поехать на Украину, чтобы воевать против армии Российской Федерации. В ведомстве уточнили, что задержанный намеревался вступить в одно из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и для этого уже вышел на связь с представителем украинских боевиков. Тот рассказал задержанному, какую амуницию приобрести и как лучше добраться до Украины.

До этого, 27 декабря 2022 года, сообщалось о задержании в Пермском крае, Еврейской АО и Ростовской области россиян, сотрудничавших со Службой безопасности Украины (СБУ). Задержанные подозреваются в подготовке терактов и диверсий, а также в сборе и передаче Украине секретных сведений. Один из них, в частности, передал Киеву координаты российских военных и данные о передвижениях военной техники.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.