Реклама
Прямой эфир
Общество
Певца Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт
Общество
Рогов сообщил об отступлении ВСУ с первой линии обороны в Запорожской области
Мир
В Кремле назвали Минские соглашения ширмой Запада для подготовки Украины
Политика
Песков указал на продолжение отслеживания Москвой соблюдения прав Сапеги
Мир
Киев не выполнил целиком ни одно предписание по борьбе с коррупцией в 2022 году
Общество
В Кремле не подтвердили слухи о планах переименовать Волгоград в Сталинград
Мир
Пушков заявил об отсутствии у руководства ФРГ опыта и знаний в политике
Мир
Президент Венгрии указала на важную роль РФ и выступила за мир на Украине
Мир
Пентагон объявил о готовности использовать ядерное оружие для защиты Южной Кореи
Мир
МИД Украины назвал слова президента Хорватии Милановича о Крыме неприемлемыми
Мир
Захарова указала на осознание Западом причастности США к конфликту на Украине
Армия
В Запорожской области нанесли удар по пытавшемуся прорваться отряду ВСУ

Бывшего бойца французского легиона осудили за попытку уехать на Украину воевать против РФ

Суд приговорил к четырем годам колонии бывшего бойца французского легиона, пытавшегося уехать воевать на Украину против РФ
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лефортовский районный суд Москвы приговорил бывшего военнослужащего Французского иностранного легиона, гражданина России Максима Дмитриенко к четырем годам колонии за попытку уехать на Украину для ведения боевых действий против РФ. Об этом сообщила во вторник, 31 января, пресс-служба суда.

Вред сумасшедшего: кем СБУ пополняет диверсионное подполье в России
Неонацисты пытаются подружиться с исламскими радикалами ради терактов

«Признать Дмитриенко М. А. виновным в попытке участия в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России», — сообщили ТАСС в суде.

Там добавили, что согласно постановлению суда, осужденному придется провести два года в тюрьме, а следующие два — в колонии строгого режима.

По данным суда, Дмитриенко был арестован в апреле 2022 года. Раньше он служил в Французском иностранном легионе. В Париже Дмитриенко обратился в посольство Украины с просьбой помочь вступить в националистические вооруженные формирования, но ему отказали из-за паспорта РФ. При попытке выехать на Украину был задержан сотрудниками ФСБ.

Ранее, 12 января, пресс-служба Федеральной службы безопасности (ФСБ) сообщила о задержании на железнодорожной станции в Твери мужчины, который собирался поехать на Украину, чтобы воевать против армии Российской Федерации. В ведомстве уточнили, что задержанный намеревался вступить в одно из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и для этого уже вышел на связь с представителем украинских боевиков. Тот рассказал задержанному, какую амуницию приобрести и как лучше добраться до Украины.

До этого, 27 декабря 2022 года, сообщалось о задержании в Пермском крае, Еврейской АО и Ростовской области россиян, сотрудничавших со Службой безопасности Украины (СБУ). Задержанные подозреваются в подготовке терактов и диверсий, а также в сборе и передаче Украине секретных сведений. Один из них, в частности, передал Киеву координаты российских военных и данные о передвижениях военной техники.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023