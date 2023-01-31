Землю под импортозамещение предоставят в Хабаровском крае без торгов

В Хабаровском крае и в 2023 году будет возможность взять без торгов участок земли под импортозамещение. Действие этой меры поддержки бизнеса пролонгировало правительство РФ. Ее ввели в прошлом году для того, чтобы простимулировать рост производства для собственных нужд.

Компаниям, которые занимаются импортозамещением или планируют освоить это направление, предоставляется право получить в аренду государственные или муниципальные земли. Но есть условие: продукция должна входить в перечень, утвержденный на уровне региона.

По словам регионального министра имущества Никиты Матвеева, которые приводит Vostokmedia, с мая прошлого года, когда была запущена эта мера поддержки, организациям и предприятиям выдали 34 земельных участка. Первыми, кто откликнулся, стали сельхозпроизводители. Землю они берут под выращивание скота и агрокультур.

Матвеев предупредил, что целевое использование земли позже будет проверяться. Менять цели запрещено. В противном случае арендодатель должен будет оказаться от договора в одностороннем порядке.

Упрощенный порядок получения земли действует в Хабаровском крае и для инвесторов. Без конкурса землю могут получить организации с государственно-частным партнерством, компании, планирующие разместить объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения или реализовать крупные инвестпроекты, а также концессионеры. Сроки выдачи земли максимально сокращены с 30 дней до 20 и меньше.

Как пишет ИА AmurMedia, имущественная поддержка важна как одно из направлений улучшения инвестклимата в регионе. АНО «Агентство стратегических инициатив» ежегодно оценивает все субъекты РФ по этому показателю, формируя уровень привлекательности территорий для бизнеса. Так, в 2022 году Хабаровский край вошел в 16-ю группу из 34.

Ранее сообщалось, что на территории опережающего развития «Хабаровск» разместится дальневосточное предприятие по выпуску городских и пригородных автобусов. Автобусный завод станет первым на Дальнем Востоке. Инвестором проекта выступит холдинг «Волгабас».



