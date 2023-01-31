Прокуратура ведет проверку после обрушения в доме под Хабаровском
В Николаевске-на-Амуре Хабаровского края в двухэтажном доме обрушились перекрытия между этажами. Это произошло в нежилых квартирах, пострадавших нет.
На месте происшествия находился городской прокурор Владимир Шевелев. Надзорное ведомство начало проверку деятельности районной администрации по поводу своевременности расселения аварийного жилья и полноты мер властей по предоставлению гражданам других жилых помещений, сообщает ИА AmurMedia.
Ранее, 27 января, сообщалось, что при разрушении жилого дома из-за взрыва газа в польском Катовице пострадали семь человек. Среди пострадавших двое детей. Рухнувшему зданию было более 100 лет.