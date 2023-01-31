Массовое использование нового учебника истории с разделом о спецоперации по защите Донбасса начнется с 2024/2025 учебного года, заявил 31 января министр просвещения Сергей Кравцов во время лекции «О развитии суверенной национальной системы образования», трансляция которой велась в социальной сети «ВКонтакте».

«Такой учебник пройдет обязательную апробацию в этом учебном году, мы посмотрим на результаты, при необходимости проведем доработку, о массовом использовании речь идет с 2024/2025 учебного года», — сказал он.

Он указал на то, что школьная программа всегда должна отвечать вызовам времени, давать актуальные знания о науке, технологиях и исторические знания.

«У школьников всегда есть вопросы о том, что происходит вокруг, они ищут ответы, и школа, учителя должны помогать в поиске неискаженной информации. Если этого не делать, дети найдут ответы в тех местах, где полным ходом идет информационная война, бесконечный поток фейков», — рассказал Кравцов.

Также он дополнил, что над учебником трудится целая команда историков, социологов, психологов.

«В наших школах всегда будут учебники с самыми актуальным данными, и в самом процессе обновления школьной литературы преждевременности нет. Другой вопрос, что учебник — это всегда выверенный материал, поэтому при его создании привлекается самый широкий круг экспертов, и мы слышим и благодарны профессиональному сообществу за реакцию», — заявил министр.

В новом учебнике, по словам Кравцова, также подробно будут изложены причины и задачи СВО.

В декабре 2022 года глава Министерства просвещения заявлял, что в новый учебник войдет информация о подвигах российских военных, участвующих в СВО.

1 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что школьники на освобожденных территориях не знали совместной истории России и Украины, а Крымский мост считали фейком. Он также обратил внимание на то, что на территории Украины годами целенаправленно создавался настоящий масштабный «антироссийский анклав».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля прошлого года на фоне обострения ситуации в ЛДНР из-за обстрелов украинских войск.

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