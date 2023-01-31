Действие нулевой ставки сельхозналога в ЕАО продлят еще на год
В ЕАО хотят продлить нулевую ставку сельхозналога для производителей овощей и фруктов. Законопроект об этом рассмотрит парламент автономии на ближайшем заседании.
Как поясняет ИА EAOMedia, подобный закон уже принимался, но льготу устанавливали только на 2022 год. Глава региона Ростислав Гольдштейн предложил продлить действие преференции для того, чтобы предпринимателям было выгодно заниматься сельским хозяйством.
Ранее сообщалось, что в ЕАО фермеры могут рассчитывать на получение гранта «Агростартап». На эти средства можно реализовать новый проект в области сельского хозяйства или развивать уже имеющийся.