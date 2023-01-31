Haval приступил к производству в Китае нового кроссовера

В Китае стартовало производство кроссовера Haval H-Dog. Об этом 31 января сообщает портал «Китайские автомобили».

Предполагается, что на китайский рынок новая модель выйдет уже в этом году и вскоре, вероятно, доберется до России.

Собирают H-Dog на заводе Haval в Тяньцзинь рядом с Пекином. Текущая производственная мощность предприятия — 500 тыс. автомобилей в год. В настоящее время на заводе собирают H6, M6 Plus, а также F7 и F7x для экспорта.



Кроссовер H-Dog — флагманский представитель линейки Haval, в которую входят Dargo и Cool Dog. По размерам автомобиль сопоставим со Skoda Kodiaq. Габариты 4705 х 1908 х 1780 мм при колесной базе 2810 мм.

Для бензиновой версии в H-Dog устанавливается 2-литровый двигатель в 238 л.с. Привод кроссовера может быть как передним, так и полным. Ожидается, что в будущем появится и гибридная модель авто.

При этом отмечается, что название H-Dog — временное. Имя серийной версии кроссовера пока не раскрывается. Предполагается, что это может быть Dagou Max.

24 января в России официально показали внедорожную версию модели Haval Dargo X. Полноприводный автомобиль оснащен двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 192 л.с. и роботизированной коробкой передач.