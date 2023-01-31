Хабаровчане назвали «Ерофеем» легкий тактический автовездеход

Жители Хабаровского края определились с названием для легкого тактического автовездехода, производство которого запустили в столице региона. Голосование организовало краевое министерство промышленности и торговли.

С большим отрывом победил вариант «Ерофей», обогнавший «Амура» и «Тигренка». Как напомнил глава региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале, Ерофей — это имя русского землепроходца Хабарова, которые присоединил к России новые земли по реке Амур. Губернатор выразил уверенность, что с таким названием хабаровские багги станут брендом региона.

Предприятие по производству вездеходов — единственное подобное на Дальнем Востоке. При выходе на полную мощность планируется производить каждый месяц до 20 единиц. Транспорт отправят в лесоохрану, охотнадзор, спасательные службы. Также планируется снабдить им армию, выполняющую цели СВО, сообщает ИА AmurMedia.

В середине декабря сообщалось, что на территории опережающего развития «Хабаровск» Новая бумажная компания займется производством высококачественных салфеток и туалетной бумаги из вторичного сырья. Новый комбинат должны ввести в эксплуатацию в III квартале 2023 года.

