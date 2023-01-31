В России запустили новую платформу для коммуникационных задач

МТС запустила облачную платформу для создания коммуникационных сервисов, сообщил президент компании Вячеслав Николаев.

По его словам, платформа, предназначенная для автоматизации многоканальных клиентских коммуникаций, «позволит компаниям оперативно создавать собственные приложения, не привязываясь к сторонней инфраструктуре». «С запуском МТС Exolve мы предложим бизнесу гибкий подход к построению и масштабированию коммуникаций с клиентами, а разработчикам — возможность собирать тот сценарий, который нужен именно их бизнесу», — подчеркнул Николаев.

В пресс-службе МТС уточнили, что пользователи платформы смогут через единый интерфейс выбрать необходимые инструменты, среди которых — обратный звонок, кол-трекинг, защита номера, синтез речи, интеллектуальный выбор исходящего номера.

Платформа создана на базе решений дочерней компании МТС — МТТ, сервисами которой пользуются как маркетплейсы, так и компании среднего и малого бизнеса. В МТС пояснили, что название Exolve происходит от слов «explain» (пояснять) и «solve» (решать) — это отражает потребность разработчиков минимизировать время, затрачиваемое на решение технических задач и на обучение новых пользователей. Все данные, связанные с платформой, хранятся на серверах в России.