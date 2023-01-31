Крупнейшую в Хабаровском крае тепломагистраль достроят в 2024 году
В Хабаровском крае продолжается строительство стратегически важной для региона тепломагистрали. Она позволит обеспечить горячей водой и теплом новые микрорайоны Хабаровска. Завершить строительство планируется в 2024 году.
По словам первого замминистра строительства и ЖКХ РФ Александра Ломакина, которые приводит ИА AmurMedia, территории, на которых строится новое жилье, должны быть обеспечены всей необходимой инженерной инфраструктурой.
Сейчас в регионе с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита строится новая тепломагистраль под будущий жилмассив в северной части Хабаровска.
Тепломагистраль пройдет от ТЭЦ-3 до микрорайонов «Вершины» и «Ореховая сопка». Ее длина составит 10,6 км. Проект реализуется под контролем инспекторов ФБУ «РосСтройКонтроль».
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае началась реализация программы поддержки молодых семей. В краевом бюджете на эти цели предусмотрено более 150 млн рублей.