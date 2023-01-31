В Кремле назвали Минские соглашения ширмой Запада для подготовки Украины

Минские соглашения являлись лишь ширмой, за которой Запад готовил Украину, чтобы силой решить проблему Донбасса. Россия внимательно наблюдала за продолжающейся милитаризацией Киева, и решение о начале спецоперации было верным, заявил 31 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что благодаря Минским соглашениям у Киева было восемь лет для восстановления армии и экономики.

«Порошенко фактически повторил то, что он уже говорил <…> Мы знаем, что и Порошенко, и [бывший канцлер Германии Ангела] Меркель, и [бывший президент Франции Франсуа] Олланд подтвердили, что для них, а это значит и для Украины, и для Франции, и для Германии Минские соглашения были ничем иным, как ширмой, которой они камуфлировали свои намерения, и подготовили Украину с тем, чтобы силой решить проблему Донбасса», — сказал Песков.

Он добавил, что решение президента РФ Владимира Путина о начале спецоперации «лишний раз подчеркивает» ее необходимость и помогает спасать людей в Донбассе.

27 января бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что «нормандский формат» переговоров по Украине был политической имитацией. Кроме того, он отметил, что процесс по урегулированию конфликта, который включал в себя Минские соглашения, никуда не двигался.

Резонансное заявление на эту тему сделала в конце 2022 года бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Она заявила о том, что Минские соглашения были только попыткой дать Украине время для того, чтобы Киев стал сильнее и смог противостоять России.

В этом же месяце Владимир Путин со своей стороны заявлял, что западные страны попросту водили Россию за нос в вопросе Минских соглашений.

Минские соглашения — пакет документов, принятый в 2014–2015 годах для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Минский протокол был подписан 5 сентября 2014 года в столице Белоруссии членами контактной группы, а также главами Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Так называемый Минск-2 — комплекс мер по выполнению Минских соглашений — был согласован в Минске в феврале 2015 года лидерами Германии, России, Франции и Украины на саммите.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято 24 февраля 2022-го на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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