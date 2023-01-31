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В Кремле назвали Минские соглашения ширмой Запада для подготовки Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Минские соглашения являлись лишь ширмой, за которой Запад готовил Украину, чтобы силой решить проблему Донбасса. Россия внимательно наблюдала за продолжающейся милитаризацией Киева, и решение о начале спецоперации было верным, заявил 31 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что благодаря Минским соглашениям у Киева было восемь лет для восстановления армии и экономики.

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«Порошенко фактически повторил то, что он уже говорил <…> Мы знаем, что и Порошенко, и [бывший канцлер Германии Ангела] Меркель, и [бывший президент Франции Франсуа] Олланд подтвердили, что для них, а это значит и для Украины, и для Франции, и для Германии Минские соглашения были ничем иным, как ширмой, которой они камуфлировали свои намерения, и подготовили Украину с тем, чтобы силой решить проблему Донбасса», — сказал Песков.

Он добавил, что решение президента РФ Владимира Путина о начале спецоперации «лишний раз подчеркивает» ее необходимость и помогает спасать людей в Донбассе.

27 января бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что «нормандский формат» переговоров по Украине был политической имитацией. Кроме того, он отметил, что процесс по урегулированию конфликта, который включал в себя Минские соглашения, никуда не двигался.

Резонансное заявление на эту тему сделала в конце 2022 года бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Она заявила о том, что Минские соглашения были только попыткой дать Украине время для того, чтобы Киев стал сильнее и смог противостоять России.

В этом же месяце Владимир Путин со своей стороны заявлял, что западные страны попросту водили Россию за нос в вопросе Минских соглашений.

Минские соглашения — пакет документов, принятый в 2014–2015 годах для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Минский протокол был подписан 5 сентября 2014 года в столице Белоруссии членами контактной группы, а также главами Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Так называемый Минск-2 — комплекс мер по выполнению Минских соглашений — был согласован в Минске в феврале 2015 года лидерами Германии, России, Франции и Украины на саммите.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято 24 февраля 2022-го на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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