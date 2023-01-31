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Названы преимущества нового стандарта оказания услуг «Всё включено» в отелях РФ

Президент Союза туриндустрии Уманский рассказал о преимуществах нового ГОСТа оказания услуг «Всё включено» в отелях
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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский разъяснил, какие задачи поможет решить новый стандарт оказания услуг «Всё включено», утвержденный Росстандартом для российских отелей.

По его словам, в стране более десяти лет действуют форматы «Всё включено» и «Ультра всё включено», и российские отели предоставляют сервис не хуже, чем за рубежом.

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«Туристы эту форму услуг очень полюбили за то, что позволяет беззаботно отдыхать с детьми, заранее купив путевку, понимать, что больше не потребуется доставать кошелек, и по многим другим причинам очень любят. Но в какой-то момент мы начали замечать, что помимо того, что увеличивается количество отелей, которые делают качественно, появляются недобросовестные компании, которые паразитируют на маркетинговом термине и создают некачественный продукт, который не соответствует этому формату услуг и сервиса. И таких случаев становится всё больше и больше», — рассказал специалист в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Известий» во вторник, 31 января.

Как пояснил Уманский, благодаря стандарту потребитель сможет лучше ориентироваться в предложенных вариантах услуг.

«Можно привести пример со сгущенным молоком — есть та, которая соответствует и которая не соответствует. Поскольку термин «Всё включено» — маркетинговый и нигде не зафиксирован, мы бы хотели, чтобы потребитель мог ориентироваться, чтобы он видел, что в отеле вот этот формат «Всё включено» соответствует стандарту и ГОСТу», — указал эксперт.

Он уточнил, что стандарт описывает необходимость наличия спортивной, детской, водной инфраструктуры, а также временные характеристики оказания услуг.

«Приводя пример недобросовестного применения этого термина, мы все с вами привыкли, что «Всё включено» предполагает наличие алкоголя, так вот хочу сказать, что очень часто мы видим, что этот формат предлагает пиво или алкоголь только в вечернее время. То есть формально алкоголь присутствует, а время сильно ограничено. Так вот, стандарт должен описывать и инфраструктуру, и должен описывать некие параметры предоставления этих услуг», — отметил Уманский.

В свою очередь разработчик ГОСТа Лилия Биткулова в ходе пресс-конференции уточнила, что стандарт введен для добровольного применения отелями. Он прописывает требования к площадке: питанию, спа-услугам, услугам для детей и другим. ГОСТ будет введен 30 июня 2023 года, добавила эксперт.

Об утверждении нового стандарта обслуживания в российских отелях 18 января сообщила пресс-служба Росстандарта. Теперь услуги «Всё включено» в российских отелях будут предоставляться по новому национальному стандарту ГОСТ Р 70587-2022.

Как уточняется в Telegram-канале ведомства, положения документа впервые распространяются на оказание сопутствующих услуг и дополняют нормативные документы о классификации гостиниц. Ранее отели, используя термин «Всё включено», самостоятельно определяли перечень и качество предоставляемых ими услуг.

Глава Росстандарта Антон Шалаев подчеркивал, что введение стандарта повысит уровень качества услуг в российских отелях и будет способствовать повышению заинтересованности потребителя в российских туристических продуктах.

13 января заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о самых популярных направлениях для поездок по России. Так, в прошлом году наиболее востребованными направлениями у путешественников, которые пользуются турсервисом Russpass, помимо столицы, стали Санкт-Петербург, Краснодарский край, Камчатка, Сахалин, а также Свердловская, Тюменская и Новосибирская области.

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