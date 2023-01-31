МИД Украины назвал слова президента Хорватии Милановича о Крыме неприемлемыми

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что слова президента Хорватии Зорана Милановича о Крыме неприемлемы. Такое мнение он высказал во вторник, 31 января, на своей странице в социальной сети.

Накануне Миланович заявил, что Украина никогда не сможет вернуть Крым. По его словам, это было очевидно еще до начала спецоперации РФ.

Комментируя это высказывание, Николенко заявил, что эти слова хорватского президента ставят под сомнение территориальную целостность Украины.

«Мы считаем неприемлемыми высказывания президента Хорватии, который фактически поставил под сомнение территориальную целостность нашей страны», — написал пресс-секретарь украинского МИДа.

До этого, 18 января, The New York Times со ссылкой на источники среди американских чиновников сообщила, что Вашингтон обсуждает с киевскими властями возможность использования поставляемого оружия для атаки на Крым либо на Крымский мост. Как отмечает издание, если будет существовать угроза потери контроля РФ над Крымом, то позиции Украины на будущих переговорах укрепятся.

В свою очередь, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предрек «сокрушительный ответ» на попытку Киева нанести удар по Крыму при помощи США.

Днем ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что возвращение Крымского полуострова под контроль Украины невозможно.

До этого, 26 декабря 2022 года, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев намерен забрать Крым под свой контроль «комбинированным путем» — силой и дипломатией.

Тогда же глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям парламента Крыма Юрий Гемпель назвал планы Киева по захвату республики в 2023 году агрессивным сумасшедшим трепом.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Киев по-прежнему считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

В настоящее время продолжается специальная военная операции России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.