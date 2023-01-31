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В МГИМО оценили возможное изменение Ираном позиции по украинскому конфликту

Научный сотрудник МГИМО Маргоев: заявляемая Ираном нейтральная позиция по украинскому конфликту отличается от реальной ситуации
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Фото: Global Look Press/Rouzbeh Fouladi
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Расхождений между объявленным нейтралитетом Ирана в украинском конфликте и растущим военно-политическим партнерством между Тегераном и Москвой, возможно, станет меньше. Об этом 31 января «Известиям» сказал научный сотрудник Центра исследований Института международных исследований МГИМО Адлан Маргоев.

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Накануне портал Nour News со ссылкой на местного чиновника сообщил, что Тегеран может изменить позицию в отношении конфликта на Украине после слов советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка о возможной причастности Киева к атакам дронов на военный объект в Исхафане.

Как отметил Маргоев, до сих пор было расхождение между заявляемой и фактической позициями Ирана: дипломаты отрицали поставки дронов в РФ, пока министр иностранных дел Ирана не признал их передачу до начала фазы боевых действий на Украине.

«Если со стороны киевских властей звучат резкие заявления в адрес Ирана, иранские дипломаты должны на них отвечать и не могут уступать им в жесткости формулировок. При этом я не предвижу больших изменений в фактической позиции Ирана. Возможно, мы увидим меньше расхождений между объявленным нейтралитетом Ирана в украинском конфликте и растущим военно-политическим партнерством между Тегераном и Москвой», — сказал эксперт.

Мощный взрыв прогремел на военном заводе в Исфахане в ночь на 29 января. Позднее посольство РФ в Иране уточнило, что объект атаковали беспилотники. Также телеканал Al Arabiya заявил, что удар по заводу нанесли США и «еще одна страна». Иранское агентство IRNA обвинило Израиль в медиаатаке на фоне происшествий в Иране.

На следующий день Подоляк написал в Twitter, что Украина «предупреждала» Иран. Тогда же американский журналист Макс Блюменталь отметил, что реакция украинских властей на удары по Ирану укрепляет роль Украины в качестве сторонницы развязывания третьей мировой войны.

Затем временного поверенного в делах Украины в Тегеране вызвали в МИД Ирана. Поводом стали слова Подоляка.

Официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, в свою очередь, что вооруженные силы США не участвовали в ударах по Ирану, а МИД Израиля отказался комментировать данный инцидент.

МИД РФ осудил атаку беспилотников на военный завод в Иране. Во внешнеполитическом ведомстве указали, что подобные деструктивные действия могут привести к непредсказуемым последствиям для мира.

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