В МГИМО оценили возможное изменение Ираном позиции по украинскому конфликту

Расхождений между объявленным нейтралитетом Ирана в украинском конфликте и растущим военно-политическим партнерством между Тегераном и Москвой, возможно, станет меньше. Об этом 31 января «Известиям» сказал научный сотрудник Центра исследований Института международных исследований МГИМО Адлан Маргоев.

Накануне портал Nour News со ссылкой на местного чиновника сообщил, что Тегеран может изменить позицию в отношении конфликта на Украине после слов советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка о возможной причастности Киева к атакам дронов на военный объект в Исхафане.

Как отметил Маргоев, до сих пор было расхождение между заявляемой и фактической позициями Ирана: дипломаты отрицали поставки дронов в РФ, пока министр иностранных дел Ирана не признал их передачу до начала фазы боевых действий на Украине.

«Если со стороны киевских властей звучат резкие заявления в адрес Ирана, иранские дипломаты должны на них отвечать и не могут уступать им в жесткости формулировок. При этом я не предвижу больших изменений в фактической позиции Ирана. Возможно, мы увидим меньше расхождений между объявленным нейтралитетом Ирана в украинском конфликте и растущим военно-политическим партнерством между Тегераном и Москвой», — сказал эксперт.

Мощный взрыв прогремел на военном заводе в Исфахане в ночь на 29 января. Позднее посольство РФ в Иране уточнило, что объект атаковали беспилотники. Также телеканал Al Arabiya заявил, что удар по заводу нанесли США и «еще одна страна». Иранское агентство IRNA обвинило Израиль в медиаатаке на фоне происшествий в Иране.

На следующий день Подоляк написал в Twitter, что Украина «предупреждала» Иран. Тогда же американский журналист Макс Блюменталь отметил, что реакция украинских властей на удары по Ирану укрепляет роль Украины в качестве сторонницы развязывания третьей мировой войны.

Затем временного поверенного в делах Украины в Тегеране вызвали в МИД Ирана. Поводом стали слова Подоляка.

Официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, в свою очередь, что вооруженные силы США не участвовали в ударах по Ирану, а МИД Израиля отказался комментировать данный инцидент.

МИД РФ осудил атаку беспилотников на военный завод в Иране. Во внешнеполитическом ведомстве указали, что подобные деструктивные действия могут привести к непредсказуемым последствиям для мира.