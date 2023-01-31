Президент Венгрии указала на важную роль РФ и выступила за мир на Украине

Россия играет важную роль во множестве мировых процессов, а Будапешт в свою очередь по-прежнему выступает за прекращение конфликта и установление мира на Украине. Об этом 31 января заявила президент Венгрии Каталин Новак в ходе беседы с газетой Corriere della Sera.

«Россия — огромная страна, находящаяся в тысяче километров от нас, с исторически определенной ролью, богатой культурой, во многом отличающейся от нашей. <…> Российская экономика одна из самых сильных в мире. Мы, венгры, уважаем русский народ. Россия была, есть и будет. То же самое относится и к Венгрии. Между двумя странами были, есть и будут отношения, как между Европой и Россией или Украиной и Россией», — отметила она.

Новак призналась, что поставки энергоносителей из России на данный момент обеспечивают 80% потребности страны в газе и 55% потребности в нефти, однако, по словам политика, Будапешт делает всё возможное для того, чтобы снизить зависимость страны от российских поставок.

Президент Венгрии также подчеркнула, что страна как член НАТО поддерживает своих союзников по альянсу в стремлении добиться мира на территории Украины.

«Цель венгров — жить в мире. Мы не только в целом выступаем за мир, наша цель заключается также в прекращении огня в настоящее время. Мы на стороне украинцев, мы помогаем им сверх наших сил», — резюмировала Новак.

Ранее, 30 января, венгерский министр обороны Криштоф Салай-Бобровницки по итогам переговоров с коллегой из Австрии Клаудией Таннер заявил о том, что Австрия и Венгрия не будут отправлять оружие на Украину.

До этого, 27 января, венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Венгрия намерена не допустить введения санкций Евросоюза (ЕС) на российскую атомную энергетику. Он указал на то, что Будапешт планирует не допустить ограничений, которые еще больше увеличивают инфляцию страны.

Венгрия и ранее выступала с позицией о том, что не поддержит антироссийские санкции Европейского союза, которые так или иначе скажутся на сотрудничестве Будапешта и Москвы в области атомной энергетики. Так, 23 января об этом заявлял министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

13 января Орбан заявлял о провале санкционной политики Германии и Еврокомиссии. Он также отметил, что их действия уменьшили веру венгров в немецкую практичность. Он отметил, что Венгрия, в отличие от ряда стран, не стала перекладывать бремя возросших цен на электроэнергию, а продолжила курс на снижение коммунальных платежей.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.