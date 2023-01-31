Реклама
Прямой эфир
Общество
Певца Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт
Общество
Рогов сообщил об отступлении ВСУ с первой линии обороны в Запорожской области
Мир
В Кремле назвали Минские соглашения ширмой Запада для подготовки Украины
Политика
Песков указал на продолжение отслеживания Москвой соблюдения прав Сапеги
Мир
Киев не выполнил целиком ни одно предписание по борьбе с коррупцией в 2022 году
Общество
В Кремле не подтвердили слухи о планах переименовать Волгоград в Сталинград
Мир
Пушков заявил об отсутствии у руководства ФРГ опыта и знаний в политике
Мир
Президент Венгрии указала на важную роль РФ и выступила за мир на Украине
Мир
Пентагон объявил о готовности использовать ядерное оружие для защиты Южной Кореи
Мир
МИД Украины назвал слова президента Хорватии Милановича о Крыме неприемлемыми
Мир
Захарова указала на осознание Западом причастности США к конфликту на Украине
Армия
В Запорожской области нанесли удар по пытавшемуся прорваться отряду ВСУ

Президент Венгрии указала на важную роль РФ и выступила за мир на Украине

0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Martin Juen
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия играет важную роль во множестве мировых процессов, а Будапешт в свою очередь по-прежнему выступает за прекращение конфликта и установление мира на Украине. Об этом 31 января заявила президент Венгрии Каталин Новак в ходе беседы с газетой Corriere della Sera.

Принуждение к смерти: национальный вопрос свел к нулю отношения Украины и Венгрии
Будапешт выступил против насильственной мобилизации этнических мадьяр

«Россия — огромная страна, находящаяся в тысяче километров от нас, с исторически определенной ролью, богатой культурой, во многом отличающейся от нашей. <…> Российская экономика одна из самых сильных в мире. Мы, венгры, уважаем русский народ. Россия была, есть и будет. То же самое относится и к Венгрии. Между двумя странами были, есть и будут отношения, как между Европой и Россией или Украиной и Россией», — отметила она.

Новак призналась, что поставки энергоносителей из России на данный момент обеспечивают 80% потребности страны в газе и 55% потребности в нефти, однако, по словам политика, Будапешт делает всё возможное для того, чтобы снизить зависимость страны от российских поставок.

Президент Венгрии также подчеркнула, что страна как член НАТО поддерживает своих союзников по альянсу в стремлении добиться мира на территории Украины.

«Цель венгров — жить в мире. Мы не только в целом выступаем за мир, наша цель заключается также в прекращении огня в настоящее время. Мы на стороне украинцев, мы помогаем им сверх наших сил», — резюмировала Новак.

Ранее, 30 января, венгерский министр обороны Криштоф Салай-Бобровницки по итогам переговоров с коллегой из Австрии Клаудией Таннер заявил о том, что Австрия и Венгрия не будут отправлять оружие на Украину.

До этого, 27 января, венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Венгрия намерена не допустить введения санкций Евросоюза (ЕС) на российскую атомную энергетику. Он указал на то, что Будапешт планирует не допустить ограничений, которые еще больше увеличивают инфляцию страны.

Венгрия и ранее выступала с позицией о том, что не поддержит антироссийские санкции Европейского союза, которые так или иначе скажутся на сотрудничестве Будапешта и Москвы в области атомной энергетики. Так, 23 января об этом заявлял министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

13 января Орбан заявлял о провале санкционной политики Германии и Еврокомиссии. Он также отметил, что их действия уменьшили веру венгров в немецкую практичность. Он отметил, что Венгрия, в отличие от ряда стран, не стала перекладывать бремя возросших цен на электроэнергию, а продолжила курс на снижение коммунальных платежей.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023