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Глава Пентагона Ллойд: США допускают применение ядерного оружия для защиты Южной Кореи

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Глава министерства обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин во вторник, 31 января, сообщил о том, что Вашингтон настроен применить ядерное оружие для того, чтобы обезопасить Южную Корею. Трансляция пресс-конференции Остина проводилась в Twitter американского оборонного ведомства.

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«Штаты твердо придерживаются обязательства в сфере расширенного сдерживания, которое предполагает использование полного набора военных средств США, включая обычное и ядерное оружие», — сказал он.

Остин обратил внимание на то, что в минувшем году было осуществлено беспрецедентное количество провокаций со стороны Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Вашингтон и Сеул осуждают «опасные действия» Пхеньяна, которые вносят в ситуацию в регионе дестабилизацию, подчеркнул министр обороны США.

Как добавил Остин, в Южной Корее находится один из крупнейших военных контингентов Соединенных Штатов — 28,5 тыс. американских военных. Это свидетельствует о приверженности США цели «поддерживать мир на Корейском полуострове».

Кроме того, 31 января американский и южнокорейский министры обороны обнародовали совместное заявление, в котором указали на необходимость расширения масштабов совместных учений в нынешнем году. Стороны договорились об укреплении сотрудничества по поводу обмена информацией по ракетной угрозе, которая исходит от КНДР.

Ранее, 3 января, в офисе президента Южной Кореи Юн Сок Ёля заявили, что страна ведет переговоры с США насчет обмена данными и совместной реализации планов, суть которых заключается в ядерных учениях.

1 января стало известно, что представители США, Японии и Южной Кореи по ядерным вопросам осудили планы КНДР по наращиванию ядерного потенциала. Представители трех стран предупредили, что действия Пхеньяна усилят его изоляцию и спровоцируют оборонный ответ со стороны Сеула и Вашингтона. Также они заявили, что оставляют открытой возможность для диалога с Северной Кореей.

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