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Пушков заявил об отсутствии у руководства ФРГ опыта и знаний в политике

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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В руководстве Германии находятся неопытные политики, не имеющие должной квалификации. Об этом 31 января заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

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Так он прокомментировал новость о том, что лидер партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридрих Мерц назвал «подарком для Кремля» слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о «войне против России».

«К руководству ФРГ пришли самоуверенные, но неподготовленные к большой политике люди, не имеющие ни опыта, ни знаний, ни квалификации. Бывшие германские лидеры — от Вилли Брандта до Гельмута Коля, пережившие Вторую мировую и знающие цену миру, как и цену войны, — были бы в ужасе от таких преемников», — написал он в Telegram.

Ранее, 24 января, Бербок заявила, что страны Европы «ведут войну против России». Однако спустя два дня МИД Германии указал, что поддержка Украины якобы не делает ФРГ стороной конфликта.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эти противоречивые заявления, указала, что МИД Германии следует прояснить позицию о статусе страны в конфликте на Украине.

Кроме того, 28 января глава партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла потребовал отправить в отставку главу МИД ФРГ Бербок после слов о войне ЕС против России. По ее словам, своим непрофессиональным поведением Бербок ставит под угрозу само существование Германии.

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