В России запустили первый облигационный паевой фонд в юанях
Группа ПСБ запустила первый на отечественном рынке розничный открытый паевой инвестиционный фонд, который инвестирует в номинированные в юане облигации российских компаний.
Как сообщает пресс-служба банка, в состав портфеля также входят торгующиеся на Московской Бирже облигации российских эмитентов, номинированные в долларах.
Отмечается, что фонд «Курс на Восток» нацелен на прирост инвестированного капитала за счет купонного дохода и роста стоимости облигаций. Кроме того, он позволит частным инвесторам защитить вложения в случае ослабления курса рубля.
Запуск фонда стал возможен благодаря тому, что российские компании активно размещали облигации в китайской валюте.
Старший вице-президент, директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев отметил, что «с учетом доли импорта в структуре товарооборота и потребления населения активы, номинированные в твердых валютах, являются одним из фундаментов инвестиционного портфеля».
«Сегодня юань — альтернативная и перспективная твердая валюта дружественной страны, интерес к которой со стороны инвесторов все больше растет», — уточнил он, добавив, что доля юаня в международных расчетах и резервах стран увеличивается.