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В Агентстве латышского языка поддержали введение экзамена для продления ВНЖ

Глава Агентства латышского языка Витола поддержала экзамен для подтверждения вида на жительство
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Evgeny Sinitsyn
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Директор Агентства латышского языка Инита Витола высказалась по поводу обязательного экзамена по латышскому для подтверждения вида на жительство (ВНЖ) для граждан РФ. Свое мнение она озвучила во вторник, 31 января, в эфире латвийского телеканала TV24.

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В эфире обсуждался закон, по которому всем негражданам Латвии, перешедшим в российское гражданство, нужно к 1 сентября 2023 года подтвердить свое знание латышского на категорию А2 путем сдачи соответствующего экзамена. Под действие нового закона об иммиграции подпадает около 25 тыс. граждан России, из которых около 5 тыс. старше 75 лет.

Витола поддержала эту меру, отметив, что проживающие в Латвии люди, по ее мнению, должны знать латышский язык.

«Я детально не изучала законодательные нормы, но если человек хочет жить в Латвии и если у него нет медицинских причин, по которым он еще не выучил латышский язык, ему, наверное, нужно сдавать экзамен», — сказала Витола.

Отвергая аргумент о том, что, к примеру, пожилым людям будет сложно сдавать экзамен, Витола заявила, что люди, перешедшие в гражданство Латвии, живут здесь не первый год «и им было не 80 или 70 лет, когда они выбирали гражданство».

В ходе реализации данного закона Управление по делам гражданства и миграции планирует обратиться к каждому гражданину РФ, проживающему в Латвии, которому предстоит сдать экзамен по латышскому языку для подтверждения ВНЖ. Каждому такому лицу будет отправлено индивидуальное письмо, рассказал глава МВД Латвии Марис Кучинскис.

Он отметил, что эти письма необходимы, «чтобы потом граждане РФ не могли сказать, что они чего-то не поняли или не знали касательно условий продления ВНЖ».

«Нужно учитывать, что часть тех, кто будет лишен возможности здесь находиться по итогам экзамена, обратится в суд, и тогда такое письмо станет хорошим аргументом, что каждому такому гражданину России всё было разъяснено», — заявил Кучинскис.

До этого, 17 января, латвийское издание Delfi рассказало, что министерство образования и науки Латвии готовит дорожную карту, которая предполагает вытеснение обучения русскому языку в школах. Сообщается, что, согласно утвержденным в этом году поправкам в закон, в течение ближайших трех лет школы Латвии должны полностью перейти на обучение на латышском языке. А в качестве второго иностранного языка дети будут изучать один из языков стран Евросоюза (ЕС).

В начале декабря сообщалось, что русскоязычные жители Латвии остались без медицинской помощи. По данным «Известий», вызвать врача или попросить консультацию по телефону на русском языке, на котором говорит почти треть населения, больше невозможно. При звонке автоответчик предлагает выбрать только государственный латышский или украинский язык.

Ранее, в октябре 2022 года, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поправки сейма Латвии в закон «Об образовании», согласно которым всё преподавание в школах в стране будет переведено на латышский язык, являются вопиющей дискриминацией и означают, что русскоязычные дети в Латвии окончательно лишатся возможности получать знания на родном языке.

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