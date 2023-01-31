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Focus: глава МИД ФРГ Бербок сделала подарок Кремлю своим заявлением о войне с Россией

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок допустила серьезную оплошность, заявив, что Европа «ведет войну с Россией». По мнению лидера фракции Христианско-демократический союз (ХДС) Фридриха Мерца, тем самым дипломат сделала подарок Москве.

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Он отметил, что Россия сможет обернуть слова Бербок в свою пользу. Также политик указал, что складывается такое впечатление, что в правительстве Германии нет скоординированности по вопросам внешней политики.

«Такое впечатление, что у федерального правительства есть плохо скоординированная и даже плохо объясняемая внешняя политика и политика безопасности», — указал Мерц в статье для издания Focus, опубликованной 29 января.

Соответствующее заявление Бербок сделала 24 января на заседании ПАСЕ в Страсбурге. Спустя пару дней в МИД Германии заявили, что поддержка Украины не делает ФРГ стороной конфликта.

После этого глава партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла потребовал отправить в отставку Бербок. По мнению политика, глава МИД ФРГ своим непрофессиональным поведением ставит под угрозу само существование Германии.

До этого, 15 января, президент Хорватии Зоран Миланович уличил США и НАТО в ведении опосредованной войны с РФ через Украину. Он также раскритиковал курс на введение антироссийских санкций, подчеркнув их бессмысленность и отсутствие конечной цели.

Страны Запада нарастили военную и финансовую помощь Киеву на фоне начавшейся российской спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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