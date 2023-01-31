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Автомобиль провалился под лед на реке в Липецкой области

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Иномарка провалилась под лед реки Становая Ряса в Липецкой области. Транспортное средство из воды вытащили сотрудники противопожарной спасательной службы.

Инцидент произошел вблизи сета Ратчино в Добровском районе. По данным GOROD48, под лед провалилась машина Chevrolet. В результате происшествия никто не пострадал.

Это второй подобный случай за последние дни в регионе. 28 января автомобиль «Лада Гранта» провалился под лед Матырского водохранилища. Рыбаки успели покинуть салон машины.

27 января в Иркутской области два автомобиля частично провалились под лед озера Байкал. Машины угодили передними колесами в трещины, которые образовались из-за сильных подвижек льда.

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