Автомобиль провалился под лед на реке в Липецкой области
Иномарка провалилась под лед реки Становая Ряса в Липецкой области. Транспортное средство из воды вытащили сотрудники противопожарной спасательной службы.
Инцидент произошел вблизи сета Ратчино в Добровском районе. По данным GOROD48, под лед провалилась машина Chevrolet. В результате происшествия никто не пострадал.
Это второй подобный случай за последние дни в регионе. 28 января автомобиль «Лада Гранта» провалился под лед Матырского водохранилища. Рыбаки успели покинуть салон машины.
27 января в Иркутской области два автомобиля частично провалились под лед озера Байкал. Машины угодили передними колесами в трещины, которые образовались из-за сильных подвижек льда.