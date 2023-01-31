Два человека пострадали в ДТП в Тверской области
Два человека получили травмы в результате ДТП в Ржевском муниципальном округе Тверской области. Об этом пишут во вторник, 31 января, «Тверские ведомости» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Инцидент произошел накануне, 30 января, на 99-м км дороги Осташков – Селижарово – Ржев. 23-летний водитель автомобиля Pontiac Vibe при движении в снегопад не выбрал безопасную скорость и вылетел с дороги. Автомобиль занесло и выбросило в кювет, машина опрокинулась.
В результате различные травмы получили пассажиры авто. Они были госпитализированы.
В Иркутской области 29 января на трассе Р-255 «Сибирь» столкнулись легковой автомобиль Suzuki и грузовик. От удара оба автомобиля загорелись. Водитель и пассажир иномарки погибли на месте.