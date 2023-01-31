Жители Подмосковья посетили библиотеки 18 млн раз в 2022 году
Популярность библиотек значительно увеличилась в Московской области в 2022 году. Учреждения посетили порядка 18 млн раз.
По данным министерства культуры и туризма Подмосковья, наиболее посещаемыми стали Центральная городская библиотека имени А.С. Горловского и Центральная библиотека имени В.В. Розанова в Сергиевом Посаде. Также местные жители активно посещали Черноголовскую городскую муниципальную библиотеку и Раменскую центральную библиотеку. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В рамках программы «Лето в библиотеке» на базе 71 учреждения региона работали детские лагеря. Их посещали дети и подростки в возрасте 6–14 лет.
В министерстве отметили, что по сравнению с 2021 годом количество посещений библиотек увеличилось на 5 млн.