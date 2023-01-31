Дом Михляева отреставрируют в Казани за 81 млн рублей

В Казани планируют отреставрировать дом Михляева, который является памятником архитектуры XVIII века. На эти цели власти Татарстана направят свыше 81 млн рублей.

По данным ИА «Татар-информ», подрядчику предстоит благоустроить прилегающую к зданию территорию, закупить необходимое оборудование и мебель. В качестве заказчика работ выступает Главстрой Татарстана. Заявки на участие в тендере принимаются до 7 февраля.

Реставрацию необходимо завершить до зимы 2023 года. InKazan.ru отмечает, что в 2019 году на выполнение ремонта направляли 111 млн рублей, тогда планировалось открытие ремесленной мастерской для детей.

Дом назван в честь первого владельца — купца Ивана Михляева. В 1722 году в усадьбе останавливался Петр I.