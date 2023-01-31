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СБУ задержала депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» в Херсонской области

На Украине задержали депутата Северского городского совета по подозрению в сотрудничестве с РФ
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Фото: соцсети
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На Украине задержали депутата Северского городского совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) по подозрению в сотрудничестве с Россией. Это утверждает Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале во вторник, 31 января.

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Отмечается, что с октября прошлого года задержанный якобы «собирал разведданные о дислокации подразделений сил обороны на территории Бахмутского района».

Сообщается также, что суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в этот же день глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов рассказал, что украинские власти возбудили уголовное дело против российской администрации Снигиревки в Херсонской области за выдачу продуктов питания и социальных выплат.

Как уточнил Барбашов, администрацию хотят судить по статье 111-1 ч. 5 Уголовного кодекса Украины о коллаборационистской деятельности, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет.

До этого, 28 декабря 2022 года, Барбашов рассказал, что помощница главы одного из сельсоветов Херсонской области была задержана на латвийской границе, арестована и передана киевским властям. За сотрудничество с Россией женщину приговорили к 15 годам тюрьмы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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