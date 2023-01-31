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Замкомандира батальона ВСУ Назаренко назвал бои под Артемовском адом и заявил о потерях

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Ситуация в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) сложная. Об этом во вторник, 31 января, заявил замкомандира батальона «Свобода» в составе 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Владимир Назаренко в эфире телеканала «Рада».

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Он отметил, что последние пять-шесть месяцев под этим населенным пунктом происходит «сущий ад». Каждый час, по его словам, идут тяжелые бои.

«Когда я постоянно слышу об угрозе масштабного наступления, у меня возникает вопрос: а что сейчас происходит под Бахмутом, это не масштабное наступление?» — задался вопросом Назаренко.

Он также признал, что его батальон несет огромные потери.

Накануне советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин допустил возможное окружение Артемовска через несколько дней. При этом сам Пушилин отмечал, что там действительно идут ожесточенные бои, однако говорить об окружении города пока рано.

Командир спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции Луганской Народной Республики Апты Алаудинов 27 января сообщил, что ВСУ несут большие потери у Артемовска.

Также в ДНР отмечали, что на этом направлении уничтожено много техники противника, что в целом влияет на обеспеченность украинских боевиков.

Вместе с этим корреспондент немецкой газеты Bild Юлиан Репке 29 января рассказал о сложном положении Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском. В одном из репортажей он упомянул, что российские силы постоянно, «буквально каждые пять секунд» наносят удары по украинским позициям из артиллерии.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса, против которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. Решение о начале СВО было принято на фоне усиления обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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