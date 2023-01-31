Малоснежное начало февраля спрогнозировали в Томской области

Слабые морозы и небольшое количество осадков ожидаются в начале февраля в Томске. Об этом сообщает РИА «Томск» со ссылкой на начальника отдела метеорологии регионального гидрометцентра Светлану Рюхтину.

Согласно прогнозам, по ночам температура будет опускаться до –22...–24 градусов. В дневные часы в начале месяца ожидается –11...–13 градусов, в середине первой декады февраля температура повысится до –6...–8 градусов.

Начало месяца пройдет практически без снегопадов. Осадки вероятны лишь в отдельные дни декады.

Ранее синоптики спрогнозировали аномальное тепло в начале февраля в ряде регионов России. В Санкт-Петербурге температура воздуха превысит норму на 4–6 градусов.