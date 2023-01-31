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Приложение «Афиша» больше недоступно для скачивания в App Store
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Приложение «Афиша» больше недоступно для скачивания в App Store

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Приложение «Афиша» больше недоступно для скачивания в App Store, сообщил во вторник, 31 января, корреспондент «Известий».

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В магазине отмечается, что разработчик удалил это приложение из App Store.

По словам директора Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимира Зыкова, обычно если Apple удаляет приложение, то там указано: «Это приложение сейчас недоступно в вашей стране или регионе».

«В данном случае приложение по какой-то причине удалил разработчик. Это очень странно, даже если разработчик выпускает новую версию или совершенно новое приложение, то он уведомлениями или сообщениями внутри приложения просит пользователей скачать новую версию. Так, например, делал Aliexpress. До конца нельзя исключать версию, что «Афиша», которая принадлежала Сбербанку, попала под санкции, как и сам банк», — сказал он в беседе с «Известиями».

«Известия» также направили запрос в «Рамблер» и Apple.

Ранее в этот день сообщалось, что компания Adobe открыла российским пользователям доступ к скачиванию своего программного обеспечения. На страницу софта на официальном сайте корпорации снова можно зайти с российских IP-адресов. Ранее страница была недоступна, там демонстрировалось сообщение, что «Adobe приостановила все услуги на территории России и Белоруссии».


По мнению гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, открытие доступа к официальному сайту компании с российских IP-адресов может быть связано с тем, что под эти ограничения попадали не только российские пользователи, но и офисы зарубежных компаний, которые работают в России. Это могло мешать Adobe выполнять коммерческие обязательства перед ними.

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