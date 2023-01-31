Фура со строительными материалами сгорела на трассе в Алтайском крае
Грузовик со строительными материалами загорелся на трассе Рубцовск — Барнаул в Алтайском крае. Об этом сообщает altapress.ru со ссылкой на управление МЧС региона.
Инцидент произошел утром 31 января в Поспелихинском районе. В тушении участвовали семь человек, которые задействовали три автоцистерны. Площадь возгорания составила около 30 кв. м.
В результате пожара у фуры сгорел задний фургон и обгорела половина кузова. Никто при пожаре не пострадал.
20 января в Якутске произошел пожар на территории автосервиса. При пожаре уничтожены семь автомобилей.