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МВФ спрогнозировал рост российской экономики на 0,3% в 2023 году вместо спада

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Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел прогноз об экономике России в 2023 году в сторону роста вместо спада. Об этом говорится в опубликованном 30 января отчете.

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По прогнозу МВФ, внутренний валовый продукт (ВВП) России увеличится на 0,3%. Ранее организация ожидала падения на 2,3%.

Также аналитики фонда пересмотрели данные за 2022 год. Вместо прогнозируемого падения на 3,4% они констатировали сокращение на 2,2%.

На 2024 год в МВФ прогнозируют рост ВВП России на 2,4%.

Мировая экономика, по данным МВФ, увеличится на 2,9% в 2023 году и на 3,1% — в 2024-м. В 2023 году из крупных экономических регионов падение ожидается только в Великобритании, оно должно составить 0,6%.

Прогноз МВФ относительно динамики российской экономики прокомментировали в Минэкономразвития РФ. В опубликованном 31 января докладе указывается, что оценки экспертов МВФ начинают сближаться с российскими прогнозами.

«Действительно, российская экономика уверенно преодолевает санкционные барьеры недружественных стран. В 2023 году дальнейшее восстановление экономики будет зависеть от восстановления потребительского спроса, а также мер по обеспечению роста кредитования — как корпоративного, так и потребительского», — говорится в сообщении Минэкономразвития.

Ранее, 19 января, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российская экономика работает в нестандартных условиях, но справляется с поступающими вызовами. Он отметил, что по результатам прошлого года экономика адаптируется к новым условиям, основные задачи решаются и социальные обязательства перед гражданами исполняются в полном объеме. Он также подчеркнул, что спад ВВП за год оказался гораздо меньше прогнозов и составил 2,5%.

18 января президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в стране в I квартале может составить 5–7%. Он также подчеркнул, что существует тенденция к ее снижению.

За день до этого российский лидер указал на то, что фактическая динамика экономики страны в 2022 году оказалась лучше многих прогнозов. По словам главы государства, важнейшие промышленные отрасли сумели нарастить объем производства и создать рабочие места.

15 января Путин назвал экономическую ситуацию в России стабильной и охарактеризовал ее как «гораздо лучше того, что не только наши противники, но даже и мы прогнозировали».

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