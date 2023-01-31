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Порошенко: Минские соглашения дали Украине восемь лет для строительства армии

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Благодаря Минским соглашениям Киев смог усилить армию и настроить Запад против России. Об этом 30 января заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в документальном фильме «Путин против Запада» телеканала Би-би-си.

«Этот документ дал Украине восемь лет для строительства армии <...> и глобальной проукраинской антипутинской коалиции», — сказал он.

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Советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель по вопросам политики безопасности Кристоф Хойсген отметил в этом фильме, что перед подписанием Минских соглашений Порошенко жаловался Меркель на тяжелое положение Вооруженных сил Украины в Дебальцево.

Порошенко, по словам Хойсгена, уверял Меркель, что если военные преодолеют этот рубеж, то смогут наступать на Киев, поэтому заключение соглашения необходимо.

В декабре 2022 года Меркель сама призналась, что Минские соглашения были только попыткой дать Украине время для того, чтобы Киев стал сильнее и смог противостоять России.

Президент России Владимир Путин в ответ заявил, что Россию в вопросе Минских соглашений западные страны попросту водили за нос.

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе указал, что слова экс-канцлера ФРГ об истинных целях Минских соглашений пугают и уничтожают доверие к европейским политикам.

Минские соглашения — пакет документов, принятый в 2014–2015 годах для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Минский протокол был подписан 5 сентября 2014 года в столице Белоруссии членами контактной группы, а также главами Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Так называемый Минск-2 — комплекс мер по выполнению Минских соглашений — был согласован в Минске в феврале 2015 года лидерами Германии, России, Франции и Украины на саммите.

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