Западные страны начинают понимать, что одной из причин украинского конфликта стали провокации США. Такое мнение 31 января высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Но вы посмотрите: то тут, то там проявляется и дополнительное просветление, дополнительная позиция о том, что, оказывается, в основе всей ситуации вокруг Украины лежит американская провокация», — заявила она.

По словам Захаровой, Москва, в свою очередь, уже давно всё поняла и последние несколько лет пыталась донести эту мысль до других стран.

Суть провокации дипломат объяснила тем, что страны, которые подписали Минские соглашения, не собирались им следовать.

Это подтверждает и заявление экс-президента Украины Петра Порошенко, который заявил о том, что благодаря Минским соглашениям у Киева было восемь лет для восстановления армии и экономики.

27 января бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что «нормандский формат» переговоров по Украине был политической имитацией. Кроме того, он отметил, что процесс по урегулированию конфликта, который включал в себя Минские соглашения, никуда не двигался.

Резонансное заявление на эту тему сделала в конце 2022 года бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Она заявила о том, что Минские соглашения были только попыткой дать Украине время для того, чтобы Киев стал сильнее и смог противостоять России.

В этом же месяце президент РФ Владимир Путин со свой стороны заявлял, что западные страны попросту водили Россию за нос в вопросе Минских соглашений.

«Нормандский формат» существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Германии и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

Минские соглашения — пакет документов, принятый в 2014–2015 годах для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Минский протокол был подписан 5 сентября 2014 года в столице Белоруссии членами контактной группы, а также главами Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Так называемый Минск-2 — комплекс мер по выполнению Минских соглашений — был согласован в Минске в феврале 2015 года лидерами Германии, России, Франции и Украины на саммите.