Почти 30 объектов ЖКХ отремонтируют в Рязанской области

Капитальный ремонт 28 объектов коммунальной инфраструктуры выполнят в ближайшие два года в Рязанской области. Регион получит 877 млн рублей.

Программу модернизации систем коммунальной инфраструктуры одобрил президиум правительственной комиссии по региональному развитию, пишет 62INFO.ru. Ремонт пройдет на 21 объекте теплоснабжения, шести объектах водоотведения, а также на одном объекте водоснабжения.

«Важно системно решать проблему изношенности сетей, свести аварийные ситуации к минимуму и сократить сроки устранения аварий. Жители должны быть обеспечены водой и теплом», — цитирует РИА «7 новостей» губернатора Павла Малкова.

Износ сетей тепло- и водоснабжения в регионе превышает 40%.

Ранее сообщалось, что мэрия Томска направит больше 188 млн рублей на ремонт тепловых сетей на двух улицах. Работы планируется выполнить в 2023 году.