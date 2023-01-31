Более 120 тыс. человек посетили фестиваль «Снег и лед в Москве»

В столице завершился фестиваль «Снег и лед в Москве». Он проходил в парке искусств «Музеон» с 28 декабря до 28 января 2023 года. Организатором мероприятия выступил Департамент культуры города Москвы. Тематика фестиваля была посвящена культурному достоянию России.

Всего на площадке было представлено больше 35 арт-объектов изо льда и снега высотой от 2,5 до 10 метров. Часть из них с точки зрения технического воплощения уникальна. Так, на фестивале была создана точная копия арки Парка Горького в масштабе 1:80, шестиметровая снежная скульптура «Котик», ледяной лабиринт, пятиуровневая горка для детей и взрослых с достопримечательностями древней и современной Москвы в основании.

Всего для создания скульптур использовали более 350 т природного льда, привезенного из Удмуртии, Челябинской и Вологодской областей. Над объектами трудилась команда из более чем 40 мастеров со всей страны. Гости фестиваля могли в режиме реального времени наблюдать за работой художников и напрямую задавать вопросы о нюансах создания ледяных скульптур, поэтому площадка получилась по-настоящему интерактивной.

Особой популярностью у посетителей пользовалась зона свободного творчества. С помощью специального инвентаря и снежных блоков москвичи и гости столицы каждый день создавали собственные арт-объекты — на площадке появились снежная крепость, огромный кит и голубой экран, а самыми популярными мотивами стали сюжеты с героями из советских мультфильмов.

Попробовали себя в роли художников и подопечные благотворительных фондов «Дети-бабочки» и «Подсолнух». В сопровождении друзей фондов — актрисы Екатерины Климовой и радиоведущей Аллы Довлатовой — дети посетили замок чудес, ледяной лабиринт и аллею великих людей в рамках благотворительной экскурсии. Кроме того, под чутким руководством художников фестиваля они создали настоящие ледяные символы благотворительных фондов — девочку-бабочку и подсолнух.

Фестиваль «Снег и лед в Москве» проходил в столице во второй раз. Всего за время работы площадку посетили более 120 тыс. человек. Максимальная проходимость достигала более 10 тыс. гостей за день.