Президент Хорватии Зоран Миланович раскритиковал передачу тяжелой техники Украине и идею о распаде России. Об этом он заявил журналистам 30 января.

«Я против отправки любого летального оружия туда. Это продлевает [военную операцию]. Какова цель? Распад России, смена власти? Поговаривают и о том, чтобы разорвать Россию на части. Это безумие», — заявил он.

Миланович отметил, что наибольшую цену из-за конфликта на Украине платит Европа, а не США.

«Прошел год, и мы только сейчас говорим о танках. Ни один американский танк не пойдет на Украину через год. Туда будут отправлены только немецкие танки», — указал хорватский лидер.

В тот же день Миланович заявил, что действия коллективного Запада в контексте конфликта на Украине глубоко аморальны. Он отметил, что вчерашние пацифисты и борцы за мир на Западе теперь хотят «напиться чужой крови», но без риска для себя лично. Миланович также указал на то, что перед началом конфликта Запад долгое время провоцировал Россию.

Ранее, 25 января, президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. В тот же день правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Вслед за решением ФРГ о планах поставить танки Leopard 2 Украине заявили в Испании, Финляндии, Португалии, Нидерландах и Норвегии.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Киев также рассчитывает получить от Запада боевые самолеты, артиллерию и дальнобойные ракеты. Он подчеркнул, что партнеры «должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, должны выйти на поставки самолетов».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022-го, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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