В Москве стартовал прием заявок на конкурс «Фабрика дизайна 2.0»

В Москве начался прием заявок на профессиональный конкурс «Фабрика дизайна 2.0», сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Во втором сезоне участники разработают решения для легкой и тяжелой промышленности. Отдельное внимание уделят заданиям экспортно ориентированных компаний», — рассказала вице-мэр.

На сайте конкурса публикуются различные технические задания, и специалисты в сфере промышленного дизайна могут выбрать наиболее для них интересные. В апреле они займутся созданием предварительных эскизов своих проектов под руководством кураторов. Затем их работу оценит жюри. Те, кто пройдет отбор, смогут подготовить полноценные презентации для заказчиков. Итоги конкурса подведут в ноябре 2023 года.

В этом году в программу конкурса включили практический семинар и консультации, во время которых участники узнают, как управлять интеллектуальной собственностью, эффективно продвигать идеи и повысить юридическую грамотность.

По словам Сергуниной, направление промышленного дизайна в настоящее время одно из наиболее востребованных в креативной отрасли: многие компании на фоне возросшего спроса стремятся создавать качественную импортозамещающую продукцию — станки для производств и оборудование для медицины, приборы для научной деятельности и мебель для общественных пространств.

Впервые конкурс «Фабрика дизайна» прошел в 2022 году. Тогда было подано более 350 заявок из 68 регионов страны. В финал вышло 69 проектов, было заключено свыше 20 соглашений о сотрудничестве. Организаторы конкурса — Агентство креативных индустрий при департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы и Союз дизайнеров России.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.