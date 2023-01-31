Европа не имеет единой позиции по поводу ситуации на Украине, однако этого очень бы хотели в США. Об этом 31 января заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

По его словам, подтверждением его тезиса является присутствие французских добровольцев в рядах защитников Донбасса.

«Сегодня общественное мнение в Европе отнюдь не так монолитно, как хотелось бы Вашингтону. Присутствие французских добровольцев в рядах защитников Донбасса и наша сегодняшняя встреча служат тому наглядным подтверждением», — сказал Нарышкин в ходе круглого стола «Память о Второй мировой войне в России и во Франции. К 80-летию победы в Сталинградской битве».

Нарышкин также поблагодарил общественного деятеля Пьера де Голля — внука генерала Шарля де Голля — за визит в Москву и отметил, что сегодня как никогда важно поддерживать контакты с европейской общественностью, которая не согласна с политикой США и Запада, пытающегося переписать историю Второй мировой войны.

Ранее, 7 января, венгерское издание Mandiner написало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что неолиберальная модель мирового порядка, при которой доминировали США, себя исчерпала. По мнению политика, миропорядок, сложившийся после распада СССР, стал рушиться в результате отсутствия регулирования и государственного контроля за экономикой и финансами, что показал мировой кризис 2008 года.

Орбан также указал на то, что Запад, который по-прежнему возглавляют США, пытается сохранить хотя бы частичное доминирование. В связи с этим предпринимаются различные действия — от разрыва международных экономических связей до возрождения блоков эпохи холодной войны.

До этого, 20 декабря прошлого года, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что конфликт на Украине оборачивается против США и в скором времени приведет к краху американской гегемонии в мире.

Президент РФ Владимир Путин еще в конце сентября заявлял, что в настоящее время в мире идет непростой процесс формирования более справедливого мироустройства, однополярная гегемония рушится, а мир движется к многополярности.