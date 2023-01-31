В Германии слова Бербок о «войне с Россией» назвали подарком Кремлю
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок сделала недопустимую ошибку, сказав, что Европа «ведет войну против России», и ее слова стали подарком для Кремля. Такую позицию 29 января высказал лидер партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридрих Мерц в своей статье для издания Focus.
«Такие ошибки недопустимы, особенно в хорошо подготовленной речи перед парламентским собранием Совета Европы. В такой напряженной ситуации необходимо взвешивать каждое слово», — указал он.
По словам Мерца, неправильно подобрать слова может каждый человек, однако в данном контексте заявление Бербок звучало как демонстрация отсутствия скоординированности по вопросам внешней политики в кабмине Германии.
«Министр иностранных дел Германии небрежно проговаривает такие вещи, которые берут на вооружение противники нашей помощи Украине. В трудные времена такая внешняя политика и политика в сфере безопасности обречены на провал в борьбе за поддержку населения», — пояснил он.
Ранее, 24 января, Бербок заявила, что страны Европы «ведут войну против России». Однако спустя два дня МИД Германии указал, что поддержка Украины якобы не делает ФРГ стороной конфликта.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эти противоречивые заявления, указала, что МИД Германии следует прояснить позицию о статусе страны в конфликте на Украине.
Кроме того, 28 января глава партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла потребовал отправить в отставку главу МИД ФРГ Бербок после слов о войне ЕС против России. По ее словам, своим непрофессиональным поведением Бербок ставит под угрозу само существование Германии.